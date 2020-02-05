«Чувство любви все острее»: Вербицкая показала редкий кадр с 84-летней мамой

Елена Вербицкая обосновалась в Испании. Звездная дочь время от времени навещает свою родительницу, проводя с ней уикенды и каникулы. Вот и на этот раз телеведущая улетела за границу для того, чтобы лично поздравить маму с днем рождения, пишет letidor.ru. 5 февраля теще Александра Дудова исполнилось 84 года. На личной страничке в Instagram Лариса поделилась редким снимком с именинницей, поздравив родительницу с личным праздником.

По словам телеведущей, мамин день рождения для нее больше, чем событие. Вербицкая благодарна близкому человеку за подаренную жизнь, любовь и привязанность. В такой день Лариса не смогла остаться в Москве, прилетев в гости к маме.

«И с каждым годом это чувство любви и благодарности все острее», — отметила телеведущая.

В недавнем интервью Лариса призналась, что в ее микроблоге практически нет «злобных» комментариев, потому что она любит и ценит своих подписчиков. Знаменитость подметила, что часто отвечает на вопросы поклонников и ведет с ними диалоги. По этой причине у них нет повода для недовольств. Кроме того, Вербицкая раскрыла секрет своих гармоничных отношений с мужем. В браке с Александром Дудовым телеведущая живет уже более тридцати лет. Лариса уточнила, что они с возлюбленным до сих пор без ума друг от друга.