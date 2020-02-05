Актер, сыгравший Фила в «Интернах», рассказал о своем тайном бойфренде

Со своим парнем Один Байрон встречается уже много лет и подумывает о детях.

Один Байрон, американский актер, сыгравший Фила Ричардса в сериале «Интерны», не скрывает своей нетрадиционной ориентации. Своим коллегам по студии МХАТ он признался в этом еще в начале 2000-х, а 5 лет назад совершил публичный каминг-аут в одном из американских изданий.

Со своим парнем, который работает сценаристом и кинорежиссером, он вместе уже 6 лет. Один уверен, это серьезное время для того, чтобы проверить отношения на прочность.

«Мы моногамны, хотим быть только друг для друга», — рассказал актер на YouTube-шоу Карена Шаиняна. А на вопрос блогера, женаты ли они, ответил: «Нет еще».

Байрон уже подумывает о детях, но признается, что не хотел бы воспитывать их в Москве, как и в любом другом большом городе. Есть проблема и с усыновлением малышей, поскольку в России американцам это делать запрещено. Один может это сделать у себя на родине, однако ему бы хотелось помочь сиротам именно здесь. Он считает, что в наших детдомах им живется непросто.

«Я уверен, что когда-нибудь законы изменятся, это все временно», — сказал оптимистично актер.

Напомним, Один Байрон с 2014 года работает в Гоголь-центре, ранее служил в «Сатириконе» Райкина. Несмотря на славу, он не собирается всю жизнь быть актером, считая этот труд не слишком серьезным.