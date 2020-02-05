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Как Мальвина: Барановская предстала на фотосессии в чернильном парике

Телеведущая поэкспериментировала с имиджем без похода к парикмахеру.

Как Мальвина: Барановская предстала на фотосессии в чернильном парике
Юлия Барановская (Фото: Globallookpress.com)

34-летняя Юлия Барановская на личной страничке в Instagram поделилась понравившимся кадром из недавней импровизированной фотосессии. В кадре соведущая Александра Гордона в программе «Мужское/Женское» на Первом канале предстала в чернильном парике. Таким образом, поэкспериментировав с внешностью, экс-возлюбленная Андрея Аршавина обошлась без похода к парикмахеру.

В комментариях к снимку Юлия подметила, что, судя по полученной статистике, количество подписчиков-мужчин за последнее время в ее профиле резко возросло.

«Как думаете, с чем это связано?!» — обратилась к поклонникам телеведущая.

В одном из недавних интервью Барановская призналась, что при желании уже давно могла бы выйти замуж. Однако Юлия предпочитает не торопить события. Напомним, что телеведущая одна воспитывает троих детей от Андрея Аршавина. В семье подрастают: четырнадцатилетний Артем, одиннадцатилетняя Яна и семилетний Арсений. Примечательно, что именно младший сын спортсмена пошел по стопам отца, отдав предпочтение футболу. Наследник Барановской тренируется в детской академии «Барселона».

По словам Юлии, она никогда не препятствовала Аршавину навещать их общих отпрысков. Однако сам футболист после женитьбе на Алисе Казьминой мало интересовался тем, что происходило с его прошлой семьей. Не так давно спортсмен возобновил общение с детьми, чему Барановская была очень рада. Телеведущая отдает себе отчет в том, что ее наследники нуждаются в поддержке и внимании как со стороны мамы, так и отца.

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Тэги:

естественная красотаЗвездный стильмода и стильЮлия Барановская
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Как Мальвина: Барановская предстала на фотосессии в чернильном парике
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