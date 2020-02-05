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Алла Данько лишь спустя 25 лет помирилась с отцом

Как сказала звезда телевидения, папа у нее много выпивал.

Алла Данько лишь спустя 25 лет помирилась с отцом
Данько 25 лет не общалась с отцом/https://www.instagram.com/algedanko/

Диктор советского телевидения Алла Данько в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия-1» рассказала, что на протяжении 25 лет не поддерживала отношений с отцом. Мужчина сильно выпивал, и они ссорились по этому поводу.

«Я всегда была на маминой стороне. Папа был потрясающий одаренный человек. Проявлял свои таланты в самых разных областях. К сожалению, его погубил алкоголь. Он был специалистом по переводу инструкции по пилотированию самолетов. Таких людей было всего два-три в стране», — заметила Алла Данько.

При этом, когда у телеведущей родился единственный сын Василий, то родитель неожиданно вышел на связь. «Он мне позвонил, стал просить: «Пожалуйста. У меня внук родился. Я хочу его увидеть». Я сказала об этом маме. Она дала свое согласие. У родственников отца состоялась знакомство деда с внуком. Он очень его любил, заваливал игрушками», — сказала телеведущая.

Как она отметила, однажды ее отец встретился с мамой. «У них возобновились отношения. Нормальные дружеские отношения. К сожалению, он вскоре тяжело заболел. У него был рак. Закончилось все это весьма печально», — сказала Алла Данько.

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Алла Данько лишь спустя 25 лет помирилась с отцом
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