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Галич с иронией отнеслась к журналистским способностям Собчак

Блогер считает, что лучше вообще не разговаривать, чем беседовать со скучными людьми.

Галич с иронией отнеслась к журналистским способностям Собчак
Ксения Собчак. YouTube-шоу «Осторожно, Собчак», стоп-кадр

Ксения Собчак после некоторого перерыва возобновила свои эфиры на YouTube-канале. На сей раз гостьей шоу «Осторожно, Собчак» стала глубоко беременная Ида Галич.

Подержавшись за ее живот, светская львица изрекла: «Девочка». Но, видимо, промахнулась с прогнозом, поскольку Гали отметила, что предсказатель из нее «так себе».

«Это мой главный подлый прием — подловить беременного человека и мучить его. Ты у меня уже третья беременная женщина», — заявила Собчак.

YouTube-шоу «Осторожно, Собчак», стоп-кадр. Фото
Ида Галич и Ксения Собчак. YouTube-шоу «Осторожно, Собчак», стоп-кадр

Она вспомнила про Маргариту Симоньян, которая сбежала у нее прямо с эфира, обвинив Ксению в том, что она ее мучает вопросами, которые не были согласованы заранее. Ида призналась, что опасалась этого, тем более, что она терпеть не может, когда интервью получаются пустыми, с длинными беседами ни о чем. На вопрос Ксении Собчак, какой разговор в ее шоу оказался самым пустым, Галич честно ответила, что с Лободой.

Напомним, в этом шоу Ксения все время пыталась вывести Светлану на откровения о Тилле Линдеманне. Но певица отделывалась полунамеками, ссылаясь на какой-то контракт, согласно которому она не имеет права говорить с журналистами о предполагаемом возлюбленном.

Собчак попыталась оправдаться тем, что Лобода другим вообще не дает интервью, а ей, дескать, хотя бы так. Однако это не убедило Галич, та посчитала, что беседа должна быть либо содержательной, либо не быть вообще.

«Лобода потрясающая, очень крутая. Возможно, это не ее проблема, а ваша. Она же сразу сказала, что не будет говорить про темы, которые всех интересуют. Вы же сами к ней приперлись. Зачем?» — удивилась блогер.

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Галич с иронией отнеслась к журналистским способностям Собчак
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