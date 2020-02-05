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«Планы на вечер?»: Высоцкая поделилась нежным снимком с 82-летним Кончаловским

Супруги совершили совместную прогулку, развеяв слухи о семейном кризисе.

«Планы на вечер?»: Высоцкая поделилась нежным снимком с 82-летним Кончаловским
Юлия Высоцкая и Андрей Кончаловский (Фото: Globallookpress.com)

В одном из недавних интервью близкий друг Андрея Кончаловского — Эдуард Артемьев — заявил, что 82-летний режиссер и его возлюбленная Юлия Высоцкая якобы отдалились друг от друга. И причиной тому стала произошедшая в семье трагедия. Еще шесть лет назад муж телеведущей стал участником крупного ДТП во Франции. В момент аварии на пассажирском сиденье рядом с отцом находилась их с Юлей дочка. Маша получила серьезные травмы и была доставлена в одну из местных клиник. Врачи были вынуждены ввести девочку в состояние искусственной комы.

По словам композитора, все произошедшее должно было сплотить супругов. Однако этого не произошло. Артемьев также уточнил, что Кончаловский до сих пор переживает из-за аварии и винит себя в произошедшем.

Несмотря на откровения близкого друга Андрея Сергеевича, возлюбленная режиссера то и дело публикует в Instagram совместные снимки с мужем. Вместе с Кончаловским Юлия занялась скандинавской ходьбой. Кроме того, супруг Высоцкой снял актрису в своем новом фильме «Грех». В интервью Ивану Урганту режиссер подметил, что его любимая женщина всегда должна быть в кадре.

В микроблоге телеведущая опубликовала вечерний снимок с 82-летним Кончаловским. На фото Андрей Сергеевич не смотрит в кадр, сфокусировав все свое внимание на возлюбленной.

«Планы на вечер?! Это тайна…» — подписала нежный снимок с мужем актриса.

Напомним, что от Андрея Кончаловского телеведущая родила двоих детей: дочку Марию и сына Петра.

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«Планы на вечер?»: Высоцкая поделилась нежным снимком с 82-летним Кончаловским
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