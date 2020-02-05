«На вертолете непристегнутая беременной летала»: Судзиловская призналась, что до рождения детей много рисковала

Известная актриса Олеся Судзиловская в интервью порталу wday.ru рассказала, что появление детей сильно изменило ее взгляды на риск как в профессии, так и в частной жизни. Если раньше она «с большим удовольствием» делала «много чего экстремального», то в настоящий момент уже полностью отошла от риска.

«На лошадях ездила, в болоте тонула, на вертолете непристегнутая беременной летала», — перечисляет актриса.

больше по теме Олеся Судзиловская научилась использовать помаду вместо теней По словам актрисы, эффект от такого макияжа потрясающий.

А однажды на съёмках она чуть не утонула. «Как-то должна была в кадре вынырнуть из моря, которое в этот день было совсем не в настроении — дул сильный ветер, о борт катера бились большие волны, — вспоминает Олеся. — Набираю воздух, ныряю. И красиво выныриваю, вскидывая голову и отбрасывая волосы назад. Первый дубль, второй…».

На третьем дубле актрису накрыла серьезная волна и, по ее словам, будто кто-то начал тащить вниз.

«Это дико страшно — живот сводит, легкие не разворачиваются, начинаешь, вытаращив глаза, судорожно грести руками и ногами, пытаясь выбраться на поверхность».

После того, как у Судзиловской появились дети, она полностью отошла от экстрима. У актрисы в браке с бизнесменом Сергеем Дзебанем двое сыновей: Артёму — 11 лет, Майку — 4.