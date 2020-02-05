«Думаю, будет что обсудить нам, девочкам»: Поклонская попросилась на интервью к Собчак

Как сказала депутат Госдумы, они не виделись с крымского референдума.

Экс-прокурор Крыма Наталья Поклонская через Instagram попросилась на интервью к светской львице Ксении Собчак. Как известно, супруга режиссера Константина Богомолова ведет на своем канале в Сети шоу, где общается с разными известными или популярными в моменте персонажами. Не исключено, что в недалеком будущем там появится и Наталья Поклонская.

«Ксения Собчак зовёт меня то ли на фотосессию, то ли на интервью. А что? Ксения Анатольевна, предлагайте — я согласна. Мы давно не виделись — с самого крымского референдума. Думаю, будет что обсудить нам, девочкам», — заявила Наталья Поклонская.

Отметим, что недавно Собчак и Поклонская устроили пикировку в Сети. Началось все с того, что депутат Государственной Думы разместила на своей страничке красивые фотографии с фотосессии. Собчак не прошла мимо этого известия. Она написала, что Наталья Поклонская находится в игривом настроении.

В ответ экс-прокурор Крыма заявила, что не претендует на трон Ксении Собчак. Как она заметила, ей не под силу тягаться с барыней, да еще и кровавой. Отметим, что телеграм-канал супруги Константина Богомолова называется как раз «Кровавая барыня».