«Фигасе, худой какой»: Хромченко оценила фото Исхакова, который записался на теннис

Муж певицы Полины Гагариной, фотограф Дмитрий Исхаков в Instagram сообщил, что старается посещать по две тренировки в день. Он занимается утром и вечером. При этом фотограф честно признался, что проводить по два занятия в день в спортзале очень непросто.

«Вчера вечером пошёл на большой теннис. Записался первый раз в жизни в группу. Очень доволен. Я играл в жизни не один раз, но играю плоховато. Учусь, правда, очень быстро. Кто-то играет в теннис? Есть тренера?» — спросил муж Полины Гагариной у своих подписчиков.

Отметим, что в комментариях отметилась писательница и ведущая программы «Модный приговор» Эвелина Хромченко. «Фигасе, худой какой», — сказала она в адрес Дмитрия Исхакова.

Отметим, что в последние недели ходят упорные слухи, что в семье Полины Гагариной и Дмитрия Исхакова не все гладко. Впрочем, сами они никак не комментировали эту информацию, которая вполне может оказаться недостоверной.