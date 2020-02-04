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«Боится смерти»: парапсихолог объяснила отсутствие Пугачевой на поминках Караченцова

Светлана Гарцева наглядно объяснила страхи Примадонны.

«Боится смерти»: парапсихолог объяснила отсутствие Пугачевой на поминках Караченцова
Певица Алла Пугачева. Фото: КП/Фролов Михаил

Парапсихолог объяснила отсутствие Аллы Пугачевой на поминках Николая Караченцова страхом смерти.

Напомним, в последних числах января в «Ленкоме» прошел памятный вечер народного артиста — он был посвящен 75-летию актера. На событии присутствовали не только члены семьи Караченцова, но и многие его коллеги — Инна Чурикова, Дмитрий Харатьян, Нонна Гришаева, Виктор Раков, Елена Степанова. Не появилась лишь Алла Пугачева.

Как выяснилось позже, Примадонна добровольно отказалась от посещения мероприятия, чем вызвала немало вопросов. Парапсихолог Светлана Гарцева пояснила — у Пугачевой на то были вполне весомые основания. Главной же причиной, по словам специалиста, стал страх смерти. По мнению спикера, всегда очень тяжело наблюдать, как из жизни уходят дорогие тебе люди, особенно, когда сам уже не так юн, как когда-то.

«Она боится смерти. Пугачева любит больше спокойствие и хочет радоваться каждой минуте своей жизни», -— приводит слова парапсихолога портал «Дни».

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«Боится смерти»: парапсихолог объяснила отсутствие Пугачевой на поминках Караченцова
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