«Никто не узнал?»: Ольга Орлова на спор проехалась в метро

Ведущая «Дома-2» Ольга Орлова на спор проехалась в московском метрополитене. На днях 42-летняя знаменитость запустила в личном Instagram конкурс на самую креативную подпись к фотографии.

На снимке улыбающаяся ведущая с особым трепетом обнимает статую осла с завязанными глазами. Кадр собрал под собой несколько десятков креативных идей, а победителем сделала девушка по имени Ирина – она процитировала знаменитую фразу, приписываемую Ницше: «Всегда можно закрыть глаза на то, что видишь, но нельзя закрыть сердце на то, что ты чувствуешь».

Позже подписчица пожелала, чтобы Орлова проехалась в метрополитене. Ольга избегать данного обещания не стала, 4 февраля она выложила на личной странице фото и видеодоказательства своего небольшого путешествия.

«Долг платежом красен! Пацан сказал — пацан сделал! Моя подписчица победила в конкурсе комментариев и «заказала» мне сделать фоточку в метро. Хозяйка, принимай работу!!», — написала Орлова.

Внимательные поклонники Ольги поспешили заметить, что ни на снимке, ни на видео никто из пассажиров транспорта не обращает на знаменитость внимания. Некоторые поспешили задать вопрос напрямую.

«Неужели никто не узнал?», «С охраной каталась?», «Не узнали, потому что от телефона не могли оторваться», «Автограф-то кто-нибудь попросил?», — писали они.

Другие предпочли вступиться за Ольгу и отметили, что она, во-первых, человек слова и наглядно это продемонстрировала. А во-вторых, вряд ли она стала бы афишировать повышенное внимание к себе.