«Последние недели самые сложные»: Самойлова пожаловалась на ухудшившееся самочувствие

Находящаяся в ожидании четвертого ребенка Оксана Самойлова пожаловалась на ухудшение самочувствия. Еще недавно супруга рэпера Джигана открыто признавалась, что наслаждается каждым днем своей беременности и не спешит в роддом.

Однако сегодня многодетная мать призналась – ее состояние ухудшилось за некоторое время до родов, поэтому появилось желание скорее родить. Оксана отметила, что будто бы впала в «беременную спячку». На самочувствии также сказывается слишком большой живот – на последних сроках ей стало слишком тяжело передвигаться.

«У меня еще непонятно откуда и на что нарисовалась аллергия. Последние недельки всегда самые сложные. Мне вообще кажется, что весь Инста беременный и примерно на одном сроке. Так что всем беременяшкам привет! Ждем все вместе», — написала она.

Фолловеры поспешили поддержать Самойлову. Некоторые написали, что вместе с ней ждут появления четвертого малыша на свет. Другие же усиленно продолжают гадать, кого именно ждут Оксана и Джиган – мальчика или девочку. «Ждем компаньона для Леи», — заявляют они.