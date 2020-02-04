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«Последние недели самые сложные»: Самойлова пожаловалась на ухудшившееся самочувствие

Супруга рэпера Джигана мучается от внезапной аллергии.

«Последние недели самые сложные»: Самойлова пожаловалась на ухудшившееся самочувствие
Певец Джиган с супругой Оксаной Самойловой и их дочкой Ариелой. Фото: КП/Вислов Иван

Находящаяся в ожидании четвертого ребенка Оксана Самойлова пожаловалась на ухудшение самочувствия. Еще недавно супруга рэпера Джигана открыто признавалась, что наслаждается каждым днем своей беременности и не спешит в роддом.

Однако сегодня многодетная мать призналась – ее состояние ухудшилось за некоторое время до родов, поэтому появилось желание скорее родить. Оксана отметила, что будто бы впала в «беременную спячку». На самочувствии также сказывается слишком большой живот – на последних сроках ей стало слишком тяжело передвигаться.

«У меня еще непонятно откуда и на что нарисовалась аллергия. Последние недельки всегда самые сложные. Мне вообще кажется, что весь Инста беременный и примерно на одном сроке. Так что всем беременяшкам привет! Ждем все вместе», — написала она.

Фолловеры поспешили поддержать Самойлову. Некоторые написали, что вместе с ней ждут появления четвертого малыша на свет. Другие же усиленно продолжают гадать, кого именно ждут Оксана и Джиган – мальчика или девочку. «Ждем компаньона для Леи», — заявляют они.

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ДжиганОксана СамойловаСамойлова беременностьСамойлова новости
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«Последние недели самые сложные»: Самойлова пожаловалась на ухудшившееся самочувствие
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