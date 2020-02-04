ЗВЕЗДЫ

«Им очень идет»: Безруков признался, что коротко подстриг дочку и сына

Актер организовал семейных поход в салон красоты.

«Им очень идет»: Безруков признался, что коротко подстриг дочку и сына
Сергей Безруков. фото: globallookpress.com/

Сергей Безруков уже почти четыре года живет в браке с Анной Матисон. Супруги воспитывают трехлетнюю дочку Марию и сына Федора, которому пока только год. Актер души не чает в детях. Он берет из с собой в театр и посвящает наследникам все свободное время. Даже когда звезда «Бригады» находится на гастролях, он поддерживает связь с женой и малышами. Так, на днях артист показал, как его дочка радовалась снегу.

А накануне Безруков, похоже, организовал семейный поход в салон красоты. Актер впервые за долгое время сменил прическу. На этот раз он укоротил волосы и сделал их совсем короткими по бокам. По словам звезды, решились на короткие локоны и его дети.

«Подстриглись покороче… Я — для новой роли (о ней позже) …. а Маша и Аня — потому что им очень идет. Даже Степу подровняли…» — рассказал Сергей и опубликовал снимки из салона.

Некоторые поклонники отметили, что артист помолодел с новой прической. «Сергей Витальевич, просто невозможно пройти мимо и не сказать: какая Машенька милая, а молодой человек на второй фотографии просто огонь», «Брутально! Прическа молодит», «Классная стрижка. Вам идет», «Ох, как прекрасно! С обновленным имиджем», «Сергей, прям — 10 лет», — прокомментировали пост подписчики.

Напомним, что Новый год Безруков встретил с семьей. Он делился трогательными домашними кадрами. Его сын резвился у елки, а дочка готовила торт с мамой. Актер всегда радуется, когда его с теплотой встречают родные, когда он возвращается с гастролей.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Звездные детиЗвездный стильмода и стильСергей Безруков
Loading...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
«Им очень идет»: Безруков признался, что коротко подстриг дочку и сына
Интересно?
Поделись с друзьями: