«Им очень идет»: Безруков признался, что коротко подстриг дочку и сына

Сергей Безруков уже почти четыре года живет в браке с Анной Матисон. Супруги воспитывают трехлетнюю дочку Марию и сына Федора, которому пока только год. Актер души не чает в детях. Он берет из с собой в театр и посвящает наследникам все свободное время. Даже когда звезда «Бригады» находится на гастролях, он поддерживает связь с женой и малышами. Так, на днях артист показал, как его дочка радовалась снегу.

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А накануне Безруков, похоже, организовал семейный поход в салон красоты. Актер впервые за долгое время сменил прическу. На этот раз он укоротил волосы и сделал их совсем короткими по бокам. По словам звезды, решились на короткие локоны и его дети.

«Подстриглись покороче… Я — для новой роли (о ней позже) …. а Маша и Аня — потому что им очень идет. Даже Степу подровняли…» — рассказал Сергей и опубликовал снимки из салона.

Некоторые поклонники отметили, что артист помолодел с новой прической. «Сергей Витальевич, просто невозможно пройти мимо и не сказать: какая Машенька милая, а молодой человек на второй фотографии просто огонь», «Брутально! Прическа молодит», «Классная стрижка. Вам идет», «Ох, как прекрасно! С обновленным имиджем», «Сергей, прям — 10 лет», — прокомментировали пост подписчики.

Напомним, что Новый год Безруков встретил с семьей. Он делился трогательными домашними кадрами. Его сын резвился у елки, а дочка готовила торт с мамой. Актер всегда радуется, когда его с теплотой встречают родные, когда он возвращается с гастролей.