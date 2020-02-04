ЗВЕЗДЫ

«Милый дом»: Водянова в уличной обуви забралась на белоснежный диван

Подписчики звезды заметили, что модные кеды были чистыми, а значит Наталья не боялась запачкать мебель.

«Милый дом»: Водянова в уличной обуви забралась на белоснежный диван
Наталья Водянова. фото: globallookpress.com/

Наталья Водянова начала год с приятных новостей. Спустя восемь лет отношений ей сделал предложение руки и сердца Антуан Арно. Скорее всего, в этом году влюбленные сыграют свадьбу. А пока они успели отпраздновать новоселье. Знаменитая семья переехала из квартиры в просторный особняк в Париже. Теперь модель радуется каждый раз, когда оказывается дома.

Некоторые поклонники заметили, что у Водяновой есть профессиональная привычка. Она забывает снять обувь, даже когда забирается с ногами на диван или кровать. Накануне звезда подиумов с радостью сообщила, что вернулась в родные стены. При этом она сделала традиционное фото. Девушка забралась на диван в уличной обуви и розовом комбинезоне с поясом. Носки в тон наряду дополнили образ.

При этом подписчики заметили, что модные кеды были чистыми, а значит, Наталья не боялась запачкать мебель. Многие восхитились красотой модели. «Какая милота, диванчик просто мечта», «Вам очень идет этот оттенок розового», «Как приятно человека на фоне книг встретить, на просторах инсты», «Вы прекрасны, но диван нереальный! Хочется его съесть», «Милый дом», — прокомментировали пост подписчики.

Напомним, что Водянова живет в доме с пятью своими детьми. От прошлых отношений у нее есть сын Лукас, дочь Нева и сын Виктор. Нынешнему избраннику она подарила двух сыновей — Максима и Романа. С наследниками у девушки прекрасные отношения. Каждый раз она стремится скорее попасть домой после работы, чтобы провести с ними время.

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Тэги:

естественная красотаЗвездный стильНаталья ВодяноваНовости google
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«Милый дом»: Водянова в уличной обуви забралась на белоснежный диван
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