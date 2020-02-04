Элайджа Вуд и Little Big станцевали Skibidi

Музыкальный коллектив Little Big, которому в числе прочих предсказывают выступление на ближайшем «Евровидении», исполнил свой коронный танец с приглашенной знаменитостью. Артисты выложили в своем официальном аккаунте в сервисе TikTok танец Skibidi из одноименной песни.

Но танцевали Илья Прусикин (Ильич) и Софья Таюрская не одни, компанию им составил знаменитый актер Элайджа Вуд. Посмотреть на танец можно здесь.

Встреча звезд была неслучайной: в минувший понедельник в Лос-Анджелесе прошла премьера фильма «Иди к папочке», главную роль в котором как раз и исполнил Элайджа.

По сюжету картины персонаж Норвал (его роль исполнил Вуд) получает странное письмо от своего отца, который давно живет на отшибе и сторонится членов своей семьи. Приглашение погостить в доме на берегу у самого родного человека быстро превращается в нечто страшное.

Режиссером выступил Ант Тимпсон, ранее буквально за копейки создавший отличный экшн «Турбо пацан».