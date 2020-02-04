«Вполне реально»: Гоген Солнцев нашел способ, чтобы 65-летняя жена родила ребенка

Гоген Солнцев перед Новым годом снова стал героем ток-шоу вместе со своей возлюбленной Екатериной Терешкович. Тогда выяснилось, что пожилая жена шоумена страдает алкоголизмом и несколько месяцев провела в больнице, пока сам Гоген отдыхал за границей. В итоге 65-летняя женщина сбежала из клиники. Она захотела помириться с супругом и даже устроила откровенную фотосессию в чулках и корсете, но шоумен в итоге провел каникулы с другой женщиной.

больше по теме Гоген Солнцев собрался оставить пожилую супругу на Новый год одну Шоумен признался, что уезжает и компанию ему составит другая женщина.

Но похоже, что супругам удалось помириться. Гоген впервые за долгое время опубликовал фото с Терешкович. Однако не исключено, что снимок старый, так как еще недавно пенсионерка была побрита налысо, а теперь предстала с локонами по плечи. Шоумен рассказал, что сходил с женой в научно-исследовательский центр. Как выяснилось, они задумались о детях, так как Солнцев заинтересовался материнским капиталом.

«Сейчас вполне реально на 3D-принтере создать полноценную матку!» — рассказал он.

При этом шоумен понимает, что новый орган может не прижиться в организме его жены.

«Задумались над этим моментом. Ведь, если у меня будет ребенок, а он будет первый, я получу от государства 450 000 маткапитала!» — поделился звезда ток-шоу.

Многих поклонников такая новость не обрадовала. Они сомневаются, что пожилая жена Гогена даже с новой маткой сможет выносить ребенка. «Еще яйцеклетку прикупить надо, матки мало будет», «Гоген, так ты ради продолжение рода, хочешь малыша или ради 450.000 мат капитала от государства?», «В ее возрасте уже нельзя вынашивать ребенка», «Новые шоу у Малахова надвигается! Ура», — с иронией прокомментировали пост подписчики. К слову, многие не поверили в воссоединение пары.

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