«Спасали лучшие айтишники»: Асмус настигла новая «беда» на Мальдивах

Актриса поделилась новым фото с отдыха и поведала, что черная полоса в ее жизни не закончилась.

Кристина Асмус в прошлом году столкнулась с волной критики. Девушка снялась в откровенной постельной сцене в фильме «Текст», из-за чего появились слухи, что она не верна своему мужу Гарику Харламову. Вскоре актриса столкнулась с тем, что ее фото было изображено на одном из надгробных камней на выставке, что возмутило звезду «Интернов». После Нового года судьба приготовила новую череду испытаний для девушки.

Недавно Асмус пожаловалась на бывшую помощницу, которая тайком продолжила общаться с прессой и организаторами разных мероприятий от имени звезды, в итоге выставив актрису не в лучшем свете. Оказавшись на Мальдивах, жене Харламова снова не повезло. Только она показала идеальную фигуру в купальнике, как на следующий день сообщила, что едва не лишилась телефона.

«У меня накрылся телефон. Вот прям совсем. Вот прям сказали: хана ему. Два дня его спасали лучшие айтишники всея Мальдив. Я не знаю, как они это сделали, но сначала по супер-пупер сложной спецсхеме удалось все-все файлы из него достать, а спустя еще сутки поставить на ноги», — поделилась она.

Кристина на радость поклонникам опубликовала снимок, на котором предстала в джинсовых мини-шортах и футболке необычного кроя с разрезом на спине. Волосы актриса заплела в косу, а также накрасила губы броской помадой. Наряд подчеркнул стройные ноги знаменитости. А вот загаром она пока похвастаться не может.

«Очень красивая», «Само совершенство», «Ну красотка. Просто нет слов», «Такие проблемы у всех бывают, не переживай», «Куда смотрит Гарик?», «Ждет новых фото», — прокомментировали пост подписчики.