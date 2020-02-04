ЗВЕЗДЫ

«По-иному звучит смерть»: пиар-директор Началовой опубликовала вступление к книге о певице

Фолиант, написанный отцом и тетей певицы, появился в продаже 4 февраля.

«По-иному звучит смерть»: пиар-директор Началовой опубликовала вступление к книге о певице
Певица Юлия Началова. Фото: ЭГ/Кудрявцева Лариса

Пиар-директор Юлии Началовой, Анна Исаева, опубликовала вступление к книге о певице. Выход реквиема, посвященного почившей артистке, семья Юли анонсировала еще в годовщину смерти Началовой. Тогда официальные представители поясняли, что книгу написали отец и тетя — для них это был своеобразный способ выразить огромную боль утраты, с которой они борются второй год.

4 февраля, пояснила Исаева в Instagram, книга появилась на прилавках крупных торговых сетей. Она получила название «Юлия Началова. Письма отца к дочери». В анонсе отмечается, что помимо текстов Виктора Началова и Антонины Владимировой под обложкой поместили также и несколько трогательных посланий дочери Началовой — 13-летней Веры Алдониной. Анна предложила поклонникам артистки ознакомиться с вступлением перед приобретением полной версии.

В самом начале тетя и папа Юли рассуждают о том, какими они видят слова «жизнь» и «смерть». В первом случае жизнь представляется им как нечто радостное и животрепещущее. Нагляднее всего жизнь можно увидеть в природе. Смерть же — то пугающее явление, которое не дает человеку сориентироваться и спрятаться от горя.

«Вы когда-нибудь обращали внимание на то, как звучат слова? В слове «весна» гласные протяжные, светлые, необъятные.  Это — жизнь. По-иному звучит слово «смерть», — гласят строчки.

Исаева отметила, что очень гордится проделанной работой и искренне рада, что у семьи получилось создать еще один кусочек памяти о Юле.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Анна ИсаеваВера АлдонинаНачалова книгаНачалова новостиЮлия Началова
Loading...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
«По-иному звучит смерть»: пиар-директор Началовой опубликовала вступление к книге о певице
Интересно?
Поделись с друзьями: