«По-иному звучит смерть»: пиар-директор Началовой опубликовала вступление к книге о певице

Пиар-директор Юлии Началовой, Анна Исаева, опубликовала вступление к книге о певице. Выход реквиема, посвященного почившей артистке, семья Юли анонсировала еще в годовщину смерти Началовой. Тогда официальные представители поясняли, что книгу написали отец и тетя — для них это был своеобразный способ выразить огромную боль утраты, с которой они борются второй год.

4 февраля, пояснила Исаева в Instagram, книга появилась на прилавках крупных торговых сетей. Она получила название «Юлия Началова. Письма отца к дочери». В анонсе отмечается, что помимо текстов Виктора Началова и Антонины Владимировой под обложкой поместили также и несколько трогательных посланий дочери Началовой — 13-летней Веры Алдониной. Анна предложила поклонникам артистки ознакомиться с вступлением перед приобретением полной версии.

В самом начале тетя и папа Юли рассуждают о том, какими они видят слова «жизнь» и «смерть». В первом случае жизнь представляется им как нечто радостное и животрепещущее. Нагляднее всего жизнь можно увидеть в природе. Смерть же — то пугающее явление, которое не дает человеку сориентироваться и спрятаться от горя.

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«Вы когда-нибудь обращали внимание на то, как звучат слова? В слове «весна» гласные протяжные, светлые, необъятные. Это — жизнь. По-иному звучит слово «смерть», — гласят строчки.

Исаева отметила, что очень гордится проделанной работой и искренне рада, что у семьи получилось создать еще один кусочек памяти о Юле.