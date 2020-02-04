Рак вернулся: у звезды «Зачарованных» обнаружили онкологию четвертой степени

Врачи диагностировали у 48-летней звезды «Зачарованных» Шеннен Доэрти рак груди IV степени. О своем диагнозе актриса публично рассказала в эфире передачи «Доброе утро, Америка!», гостьей которой она стала. Доэрти поведала, что с онкологией борется с 2015 года, однако в 2017 медики заявили, что болезнь отступила.

Недавно же после очередной сдачи анализов выяснилось, что рак вернулся. О том, что борьба продолжается, сама Доэрти узнала в 2019 году, но долгое время не афишировала этот факт. Сейчас же, пояснила американка, ей пришлось озвучить это, потому что она намерена судиться со своей страховой компанией – юридическое лицо отказалось возмещать ей часть ущерба после того, как ее дом был поврежден в пожаре два года назад.

«Я не хотела говорить об этом, но раз возникла такая ситуация, то пусть люди услышат об этом от меня. Не хочу слухов. Желаю, чтобы информация распространялась достоверно. Сейчас я просто окаменела, мне очень страшно, но я продолжаю работать. Жизнь онкобольных не заканчивается в ту же минуту, когда мы слышим диагноз», — сказала она.

Доэрти также подметила, что могла бы узнать о своем заболевании раньше, если бы ее менеджер относился к работе ответственнее. Долгое время актриса не могла попасть к медикам из-за неоплаченной страховки.