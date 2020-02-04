Роберт Паттинсон признался в ненависти к бороде и усам

Актер не может понять, как мужчины умудряются жить с растительностью на лице.

Будущий «Бэтмен» и звезда «Сумерек» Роберт Паттинсон поделился с изданием Cinema Blend своим мнением о бороде и усах.

Как выяснилось, в реальной жизни он буквально терпеть не может растительность на лице и при первых признаках появления бороды или усов хватается за бритву. Другое дело — актерская карьера. Например, в недавно вышедшей картине «Маяк» режиссера Роберта Эггерса, Роберт блещет густыми усами и редкой бородой. И все это не заслуга гримеров, Паттинсон отрастил их сам!

Как рассказал актер, ему дважды пришлось отращивать усы и оба раза ему это крайне не нравилось. Он буквально не понимает мужчин, которые гордятся своими бородами и считает их не от мира сего. Наверняка ему было бы интересно пообщаться с актером Джейсоном Момоа, обладателем шикарной бороды. По словам Роберта, усы — это почти то же самое, что и камень в ботинке — доставляет дискомфорт.

Напомним, в фильме «Маяк» Роберт играет Эфраима Уинслоу — простого парня, который почему-то приехал на отдаленный остров, чтобы посвятить себя работе помощника смотрителя маяка. Однако вскоре он понимает, что на острове обитают и сверхъестественные силы.