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Киану Ривз «попал» в мировую историю, засветившись на страницах учебника

Мем со знаменитым актером случайно нашли на фотографии из Нью-Йорка.

Киану Ривз «попал» в мировую историю, засветившись на страницах учебника
Киану Ривз в фильме «Джон Уик»

Киану Ривз стал «частью» мировой истории, случайно засветившись на страницах украинского учебника по всемирной истории. Неточность на страницах хрестоматии заметил преподаватель истории в Печорской гимназии Артур Бабенко — мужчина обнародовал снимок на личной странице в Facebook.

Отмечается, что ставшая мемом фотография, на которой Киану доедает на скамейке кусок пирожка, достаточно гармонично вписалась в не менее знаменитый снимок с рабочими, обедающими на высоте двухсот метров.

Викладав у 10-му класі історію за цим класним підручником, але не помітив мем в одному з параграфів)). Ігор Щупак — хоч це й помилка, але в результаті вийшло круто.

Опубликовано Артуром Бабенко Вторник, 4 февраля 2020 г.

Исторический кадр строительства Рокфеллер-центра сопровождает информацию главы «Соединенные Штаты Америки в межвоенный период». Учебник, резюмирует портал «Страна», является официально рекомендованным Министерством образования и науки Украины. Выпущен был фолиант в 2018 году, однако неточность заметили только сейчас.

Историк Бабенко призвал ответить за увиденное автора учебника — кандидата исторических наук Игоря Щупака. Тот репостнул к себе на стену призыв, но свою версию пока не озвучил.

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Киану Ривз «попал» в мировую историю, засветившись на страницах учебника
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