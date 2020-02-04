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Звезда «Клона» Джованна Антонелли показала плоский живот в ярком бикини

Актриса утроила озорную фотосессию на пляже.

Звезда «Клона» Джованна Антонелли показала плоский живот в ярком бикини
Джованна Антонелли. фото: instagram.com/giovannaantonelli/

У сериала «Клон» количество поклонников неустанно растет, хотя романтической мыльной опере уже 19 лет. Исполнительнице главной роли обаятельной девушки Жади, виртуозно исполняющей танцы живота, Джованне Антонелли уже 43 года. При этом многие отмечают, что актриса ничуть не изменилась. Правда в ее личной жизни произошло много перемен. Она рассталась с партнером по сериалу Мурилу Бенисиу, хоть и родила ему сына. Сейчас звезда счастлива в браке с режиссером Леонарду Ногейрой.

Примечательно, что Джованна продолжает активно сниматься и часто экспериментирует с имиджем. Она то стрижет волосы, то отращивает, а недавно актриса вернулась к прежнему темному цвету волос. Она также не боится демонстрировать свою фигуру во всей красе. На днях бразильская звезда устроила озорную фотосессию на пляже. Она лежала на гамаке с подушками в ярком мини-бикини.

Антонелли продемонстрировала плоский живот и довольно «аппетитные» формы«, по мнению некоторых поклонников. Пользователи Сети одарили своего кумира множеством комплиментов. «Какая красотка», «Вот это фигура», «Наша любимая Жади», «Вообще не меняется», «Мне бы так выглядеть после 40», Ничем не хуже голливудских актрис«, «Как мы соскучились по красотке», «Потрясающе выглядите! Ни морщинки и без живота! Ведьма», — прокомментировали пост подписчики.

Добавим, что актриса является многодетной мамой. Она не только воспитывает сына от Мурилу, но и двух дочерей-близняшек от нынешнего супруга. Недавно Джованна опубликовала трогательные кадры с девятилетними девочками — Антонией и Софией.

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Джованна Антонеллисериал "Клон"фото в бикини
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Звезда «Клона» Джованна Антонелли показала плоский живот в ярком бикини
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