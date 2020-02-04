ЗВЕЗДЫ

«Маленький пупсик»: Лобода запечатлела младшую дочь Тильду в купальнике с парео

Певица поделилась трогательным роликом из отпуска.

«Маленький пупсик»: Лобода запечатлела младшую дочь Тильду в купальнике с парео
Светлана Лобода. фото: globallookpress.com/

Светлана Лобода не любит говорить о своей личной жизни. Отца своей младшей дочки Тильды она до сих пор скрывает. Хотя поклонники уверены, что певица встречается с немецким певцом Тиллем Линдеманном. Также у артистки подрастает восьмилетняя дочь Евангелина. Старшую наследницу она давно перестала прятать от публики. Звезда не раз брала с собой девочку на ток-шоу.

А недавно Лобода побывала в отпуске. Она провела время в Мексике. Певица даже на курорте облачалась в стильные и порой провокационные наряды. А также пару раз она показала младшую наследницу. Накануне Светлана решила порадовать поклонников трогательным видео. Она запечатлела кроху на пляже в купальнике в горошек и цветном парео. Артистка стала тискать малышку.

«Кто такой хорошенький стоит здесь? Кто такой маленький пупсик? А попка маленькая чья? Чья попочка?» — стала приговаривать звезда, пока девочка играла в песке.

Младшая дочка Лободы. Фото: instagram.com/lobodaofficial/

Многие поклонники восхитились трогательными кадрами. Они не раз отмечали, что у Лободы дочки растут красавицами. Напомним, что Евангелина занимается вокалом, а также любит танцевать. Свои хореографические способности девочка демонстрировала на детских праздниках у звездных коллег своей мамы. Также она любит читать. А вот о малышке Тильде мало что известно. Светлана оберегает ее от лишнего внимания.

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Звездные детиЗвездный стильСветлана ЛободаТильда
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«Маленький пупсик»: Лобода запечатлела младшую дочь Тильду в купальнике с парео
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