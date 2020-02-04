«Стыдилась всю жизнь»: Сати Казанова рассказала о болезни

37-летняя Сати Казанова призналась, что давно страдает от неизлечимой болезни. Певица рассказала, что долго не афишировала наличие у себя заболевания, потому что считала его стыдным. Лишь недавно она решилась говорить об этом открыто. Отвечая на вопрос «почему?», Казанова пояснила: она научилась принимать особенность своего организма и больше не переживает о том, как на визуальные особенности отреагируют окружающие.

«Я всю жизнь стыдилась, что у меня псориаз. А он у меня с 1,5 лет. Сейчас я уже принимаю эту данность. Научилась с ним жить и взаимодействовать. И давно уже не парюсь на этот счет», — отметила она.

Псориаз был главным постыдным пунктом в жизни Сати, но не единственным. Она также вспомнила, что всегда стеснялась того, что росла в селе среди кур и коров. Сейчас же Казанова очень скучает по возможности вернуться домой на пару недель. Певица призвала своих фолловеров ничего не бояться, ведь именно стыд не позволяет человеку развиваться.

«Это чувство крайне разрушительное! Оно закрывает вторую чакру. Стыд перекрывает всякий творческий поток. Стыд есть противоположность любви, ибо это один из аспектов страха», — разъяснила она.

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