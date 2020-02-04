«Ксюха адекватно все воспринимает»: Барановская высказалась об истории с Шантиком и Омаровым

Телеведущая Юлия Барановская в сторис Instagram высказалась по поводу скандальной ситуации, в которую ее втянули. Напомним, что несколько дней назад она решила пообщаться с фанатами в Сети.

Один из вопросов был следующим: «Что делать, если мужик не работает и не хочет, а дома дрессирует Шантика?» — спросил любознательный подписчик Юлию Барановскую.

Бывшая гражданская жена футболиста Андрея Аршавина на это заявила, что такого мужчину нельзя называть для начала мужиком. Звезда и подумать не могла, что читатель ее спровоцировал. Шантик – это кот, который живет в доме ведущей «Дома-2» Ксении Бородиной. Читатель имел в виду мужа ведущей бизнесмена Курбана Омарова. Многие обитатели соцсетей считают, что он зарабатывает намного меньше своей звездной упруги и сидит у нее на шее, дрессируя в свободное время своего кота.

«Как мой ответ на вопрос одного из подписчиков можно было связать с Ксенией и ее мужем. Придумать из этого скандальную новость и с удовольствием ее транслировать. Лично мне непонятно. А кто-то ради этого на работу ходит. Хорошо, что Ксюха адекватно все воспринимает», — сказала Юлия Барановская.