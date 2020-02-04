«Эти ножки сводят с ума»: Орбакайте в мини-шортах повторила образ Пугачевой

Кристина Орбакайте недавно сообщила, что повредила ногу во время репетиции. Из-за травмы певица отменила ближайшие концерты. При этом звезда находилась в Майами. Поклонники и коллеги пожелали артистки скорейшего выздоровления. А накануне она объявила, что в марте вернется на сцену. Также она поделилась снимком, на котором предстала в мини-шортах, полупрозрачной блузке и на шпильках.

Поклонники были рады не только хорошей новости, но и похвалили Орбакайте за образ. Вскоре в аккаунте фанатов появился кадр, на котором мама звезды, Алла Пугачева, тоже позирует в мини-шортах и блузке, демонстрируя стройные ноги. У мамы и дочки даже поза и прически на снимках оказались похожи. «Эти ножки сводят с ума!» — подметили хозяева аккаунта. Коллаж понравился и самой Кристине, которая поделилась им на своей странице и добавила надпись: «Мама».

Пользователи Сети отметили, что певица очень похожа на Примадонну, а в образе, как у мамы, они стали словно копии друг друга. «У Аллы обалденные ножки, как ни крути», «Да, ох уж эти ножки, очень красивые и у мамы и у дочки», «Да, ноги у обеих просто шикарные!», «Очень похожа на маму свою, Аллу Борисовну. Она такой же была когда-то в свои молодые годы. Все повторяется… мамина дочка!!!» — прокомментировали снимки подписчики.

Напомним, что Орбакайте обладает утонченным чувством стиля. Чаще всего она предстает в изящных вечерних платьях на сцене и светских мероприятиях. А вот в обычной жизни певица любит носить джинсы и лаконичные футболки.