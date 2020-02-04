Вера Брежнева 3 февраля отпраздновала день рождения. Певица провела день в Италии, где сейчас отдыхает с мужем, Константином Меладзе. Она решила покататься на лыжах с гор. Скорее всего, вместе с ней проводит время ее младшая дочка Сара, а вот старшая наследница Соня в знаменательный день устроила свидание с бойфрендом на пляже в США. Поздравила певицу, но лишь в соцсети, ее подруга — топ-модель Елена Перминова.

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«Мой любимый друг, с днем варенья тебя. Восхищаюсь тем, как ты все успеваешь быть лучшей во всем, за что берешься!! Очень люблю», — написала она.

А позже звезда подиумов опубликовала снимок, сделанный во время совместной фотосессии с Брежневой. В кадре девушки позируют в боди и на шпильках. Именинница предстала в черном наряде и темных колготках, подчеркнувших ее длинные ноги. Она легла на спину, приняв стойку «березка», а Перминова стояла рядом в белом, словно ее отражение.

«Когда готов поддержать своего друга в любой непонятной ситуации», — отметила модель.

Поклонники пришли в восторг от эффектного кадра и откровенных образов двух звезд. «Обожаю! Красотки! Ноги — мечта! Много занимаюсь спортом. Очень люблю быть в форме! Лена, вы прям мотиватор!», «В любой непонятной ситуации — носи каблуки», «Когда ноги от ушей, хоть завязочки пришей», — прокомментировали пост подписчики. Напомним, что год назад Вера отдохнула на Мальдивах вместе с Еленой. Тогда они не только загорали и купались, но также занималась йогой. А потом модель с певицей приняла участие в Неделе высокой моды в Париже. Они устроили фотосессию на улицах столицы Франции.