16-летняя художница из российской глубинки нарисовала Билли Айлиш для обложки Vogue

Когда сбылась мечта… 16-летняя художница из Пермского края Настя Ковтун обожает рисовать своего кумира — американскую певицу Билли Айлиш, которая стала популярна во всем мире еще до совершеннолетия. Когда с юной россиянкой связался западный журнал Vogue, она была в шоке. Оказалось, издание собирается выпустить в марте материал про известную артистку. Журналисты попросили девочку нарисовать несколько иллюстраций к этой публикации.

Причем, художницу для проекта порекомендовала сама Билли. Она указал Vogue на Ковтун и еще одну девушку — 20-летнюю Кайли Ян из американского штата Мичиган, — хотя сама не подписана в Instagram на этих людей.

И вот, как сообщает русскоязычная версия журнала, Настя станет самым молодым автором диджитал-обложки Vogue. На ее иллюстрации Айлиш изображена в платье Louis Vuitton и с зелеными волосами.

Как рассказала сама девочка, певицу она рисует, прежде всего, для себя, а не для публикаций в Сети. Но не каждый юный художник может похвастаться обложкой в американском журнале. Знай наших!