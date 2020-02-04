ЗВЕЗДЫ

Жена Немова призналась, что гимнаст увел ее из семьи

По словам Галины, она пыталась бороться с чувствами, но ничего не могла поделать с собой.

Жена Немова призналась, что гимнаст увел ее из семьи
Жена Немова бросила мужа ради гимнаста/http://globallookpress.com/

Гимнаст Алексей Немов стал гостем программы «Судьба человека» на канале НТВ. В студии также появилась его супруга Галина. Во время знакомства с четырехкратным олимпийским чемпионом девушка была замужем за другим мужчиной, но в итоге даже ребенок не спас ее первый брак. Ради любимого она оставила первого мужа.

«Я была администратором на спортивной базе, когда мы познакомились. Эти глаза сразу стали мне родными. Когда Алексей улетал на соревнования что-то обрывалось внутри меня. Я очень скучала по нему. Однажды наступил день, когда мы поделились своим чувством друг с другом. Это было непросто. Я была замужем в тот момент. У меня был маленький ребенок. Это было нелегко. Много размышляла на тему: имею ли я права входить в жизнь человека, который весь романтике и в какой-то мере является баловнем судьбы», — заявила девушка.

Как отметила Галина Немова, она пыталась противостоять своим чувствам. «Я пыталась бороться. Хотела даже сменить место жительства. Но первый муж сказал, когда узнал о нашем романе: «От судьбы не убежишь», — заметила она.

При этом с мамой гимнаста у нее непросто складывались отношения. «Она долго не принимала меня. Алексей был единственным ее сыном. Время все расставило по своим местам. Когда я забеременела, мама Алексея приняла меня в семью», — заявила Галина Немова.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Алексей НемовГалина Немоваистория любвиНовости googleПрограмма "Судьба человека"
Loading...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Жена Немова призналась, что гимнаст увел ее из семьи
Интересно?
Поделись с друзьями: