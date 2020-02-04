Жена Немова призналась, что гимнаст увел ее из семьи

По словам Галины, она пыталась бороться с чувствами, но ничего не могла поделать с собой.

Гимнаст Алексей Немов стал гостем программы «Судьба человека» на канале НТВ. В студии также появилась его супруга Галина. Во время знакомства с четырехкратным олимпийским чемпионом девушка была замужем за другим мужчиной, но в итоге даже ребенок не спас ее первый брак. Ради любимого она оставила первого мужа.

«Я была администратором на спортивной базе, когда мы познакомились. Эти глаза сразу стали мне родными. Когда Алексей улетал на соревнования что-то обрывалось внутри меня. Я очень скучала по нему. Однажды наступил день, когда мы поделились своим чувством друг с другом. Это было непросто. Я была замужем в тот момент. У меня был маленький ребенок. Это было нелегко. Много размышляла на тему: имею ли я права входить в жизнь человека, который весь романтике и в какой-то мере является баловнем судьбы», — заявила девушка.

Как отметила Галина Немова, она пыталась противостоять своим чувствам. «Я пыталась бороться. Хотела даже сменить место жительства. Но первый муж сказал, когда узнал о нашем романе: «От судьбы не убежишь», — заметила она.

При этом с мамой гимнаста у нее непросто складывались отношения. «Она долго не принимала меня. Алексей был единственным ее сыном. Время все расставило по своим местам. Когда я забеременела, мама Алексея приняла меня в семью», — заявила Галина Немова.