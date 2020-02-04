ЗВЕЗДЫ

Брэд Питт не посетил кинопремию BAFTA из-за сына

Актер решил попытаться вновь наладить с ним связь.

Брэд Питт не посетил кинопремию BAFTA из-за сына
Брэд Питт. Фото: globallookpress

Стало известно, почему Брэд Питт не попал на престижную кинопремию BAFTA и попросил свою коллегу Марго Робби получить приз за лучшую роль актера второго плана вместо него. По сообщениям неизвестных источников издания DailyMail, планы актера поменялись буквально в самую последнюю минуту. Питт якобы бросил все и отменил перелет в Англию, чтобы пообщаться по душам со своим сыном Мэддоксом и в очередной раз попытаться наладить с ним контакт.

Таким образом актер показал, что семья для него важнее получения престижной награды и он готов отказаться от чего угодно ради близким людей. Наверняка Мэддокс оценил подобный поступок своего отца.

Напомним, отношения между Брэдом и его сыном испортились в 2016 году, как несложно догадаться, причиной послужила ссора с Анджелиной Джоли. Как это часто бывает, молодой сын занял сторону матери и с тех пор практически обрубил все контакты с актером. После развода звездной пары все их дети остались жить с Джоли, однако при желании они могут проводить время и с Брэдом.

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BAFTAАнджелина ДжолиАнджелина Джоли и Брэд ПиттБрэд ПиттНовости googleновости звёздПремия "BAFTA"
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Брэд Питт не посетил кинопремию BAFTA из-за сына
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