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После «Супербоула»: болтающая языком Шакира стала популярным мемом в Сети

После грандиозного выступления певица запомнилась не только откровенными танцами.

После «Супербоула»: болтающая языком Шакира стала популярным мемом в Сети
Шакира раскрасила американское шоу нотками из других культур. Фото: globallookpress.com

Зажигательное выступление Шакиры и Дженнифер Лопес на Суперкубке по американскому футболу не оставило никого равнодушным. Фанаты певиц наперебой благодарят их за фееричное шоу, а критики отмечают, что оно было пошлым и не соответствовало спортивному духу турнира.

Но есть еще один момент, который останется в истории. Зрители видеотрансляции не могли не обратить внимание, как на определенной секунде Шакира повернулась к камере, высунула язык и стала быстро им шевелить, издавая забавный звук. Вероятно, певица решила сделать реверанс арабской аудитории, потому что в странах Ближнего Востока этот жест используется для выражения радости. Но поклонников спорта он все равно повеселил. И, как обычно бывает с такими забавными инцидентами, язык Шакиры быстро стал интернет-мемом.

В Сети появилось множество видео, сравнивающих певицу с другими персонажами поп-культуры, издававшими похожие звуки. Среди них Губка Боб, Витас, басист группы Kiss и многие другие. Вот лишь одно из тысяч забавных видео, которые пользователи смонтировали за сутки.

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После «Супербоула»: болтающая языком Шакира стала популярным мемом в Сети
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