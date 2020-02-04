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Маликов посоветовал Ветлицкой ориентироваться на Лободу, если она хочет добиться успеха в России

Как сказал музыкант, певице стало скучно в определённых обстоятельствах, поэтому она приехала на родину.

Маликов посоветовал Ветлицкой ориентироваться на Лободу, если она хочет добиться успеха в России
Маликов посоветовал Ветлицкой ориентироваться на Лободу, если она хочет достичь успеха/http://globallookpress.com/

Музыкант Дмитрий Маликов высказался по поводу возвращения в Россию после долгих лет, проведенных в Испании, певицы Натальи Ветлицкой. Как известно, бывшая возлюбленная музыканта даст в этом году несколько сольных концертов для российской публики.

Как считает исполнитель, нет ничего удивительного в возвращении Ветлицкой на родину. Ей, как он думает, стало скучно в определенных обстоятельствах. Она хочет что-то поменять. При этом удастся ли ей снова завоевать любовь зрителей Маликов пока ответить не готов.

Он считает, что на одном старом материале перезапустить карьеру Ветлицкой не удастся. «Нужно быть актуальным, нужно смотреть на артистов типа Лободы — условно. Понимать, в какой сегодня энергетике и форме существуют и работают поп-артисты», — заявил Дмитрий Маликов.

Также музыкант заметил, что у него состоялся обстоятельный разговор с Ветлицкой. Она попросила его разрешить ей петь песню «Душа». Кстати, на юбилее композитора эта песня из уст звезды прозвучала. А вот насчет написания нового материала для Ветлицкой, как сказал Маликов, они с бывшей возлюбленной не разговаривали, сообщает «МК».

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Тэги:

Дмитрий Маликовзвезды 90-хНаталья ВетлицкаяНовости googleновости музыкиСветлана Лобода
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Маликов посоветовал Ветлицкой ориентироваться на Лободу, если она хочет добиться успеха в России
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