Невестка Джигарханяна перемыла всю посуду в доме актера

Приемный сын актера Армена Джигарханяна Степан в эфире программы «Пусть говорят» представил знаменитому родственнику свою возлюбленную. Девушку зовут Ольга. Во время эфира были показаны трогательные кадры, как девушка пришла в дом к актеру вместе со Степаном.

По словам приемного сына Джигарханяна, его девушка сильно нервничала. Он ей сказал, что Армен Борисович обычный человек, хоть и мелькал в свое время на всех экранах страны. Уже на второй минуте общения Ольга смогла расслабиться в компании звездного хозяина квартиры.

Отметим, что после семейного ужина невестка продемонстрировала, что она прекрасная хозяйка. Ольга вымыла всю посуду в доме Армена Джигарханяна. Во время программы также показали видео, как Ольга дарит актеру две кружечки. «Да вы что?» — только и смог вымолвить довольный актер.

Отметим, что это было первое появление Джигарханяна на публике после болезни. На кадрах можно увидеть, что актер сильно постарел за последнее время. Впрочем, он не сдается. К примеру, Армен Борисович, как и раньше, много шутит. Все гости шоу сошлись во мнении, что Джигарханян сейчас счастлив. Как известно, за ним ухаживает бывшая супруга Татьяна Власова. Ради актера она вернулась в Россию из США.