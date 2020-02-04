«Я смогла удержать секрет»: стал известен пол будущего ребенка Черкасова

В конце декабря стало известно, что звезды «Дома-2» Андрей Черкасов и Оксана Ослина ждут малыша. Девушка сделала сюрприз своему мужу, преподнеся ему подарочную коробочку с результатом теста.

Андрей, раскрыв ее, молча нежно обнял жену. Мужчина был откровенно ошарашен этой радостной новостью.

«Этот момент я запомню на всю жизнь», — позже признался он.

Долгое время Черкасов не знал пол будущего ребенка. «Сколько бы и кто меня ни пытал, я смогла удержать секрет… со мной точно можно в разведку», — написала Ослина в своем блоге. Девушка решила, что должен наступить безопасный период беременности для раскрытия всех карт. И вот, видимо, он настал.

Большая любительница сюрпризов опять устроила для своего благоверного настоящее шоу. Оксана преподнесла Андрею шарик и предложила ему проткнуть его иголочкой. Когда муж выполнил просьбу жены, из него неожиданно посыпались синие конфетти. Черкасов сразу понял, что это мальчик, а на его глаза навернулась скупая мужская слеза.