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«Я смогла удержать секрет»: стал известен пол будущего ребенка Черкасова

Его жена Кристина наконец-то раскрыла мужу тайну.

«Я смогла удержать секрет»: стал известен пол будущего ребенка Черкасова
Черкасов с женой. Фото https://www.instagram.com/cherkasov119/

В конце декабря стало известно, что звезды «Дома-2» Андрей Черкасов и Оксана Ослина ждут малыша. Девушка сделала сюрприз своему мужу, преподнеся ему подарочную коробочку с результатом теста.

Андрей, раскрыв ее, молча нежно обнял жену. Мужчина был откровенно ошарашен этой радостной новостью.

«Этот момент я запомню на всю жизнь», — позже признался он.

Долгое время Черкасов не знал пол будущего ребенка. «Сколько бы и кто меня ни пытал, я смогла удержать секрет… со мной точно можно в разведку», — написала Ослина в своем блоге. Девушка решила, что должен наступить безопасный период беременности для раскрытия всех карт. И вот, видимо, он настал.

Большая любительница сюрпризов опять устроила для своего благоверного настоящее шоу. Оксана преподнесла Андрею шарик и предложила ему проткнуть его иголочкой. Когда муж выполнил просьбу жены, из него неожиданно посыпались синие конфетти. Черкасов сразу понял, что это мальчик, а на его глаза навернулась скупая мужская слеза.

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«Я смогла удержать секрет»: стал известен пол будущего ребенка Черкасова
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