44-летняя Рудковская вышла в свет в юбке и жакете Dior 

На личной страничке в Instagram 44-летняя Яна Рудковская поделилась свежим видеороликом. Музыкальный продюсер прилетела в Санкт-Петербург. Ради модной фотосессии возлюбленная олимпийского чемпиона Евгения Плющенко вышла на балкон без верхней одежды. Перед объективами камер знаменитость предстала в юбке-колокол и приталенном жакете Dior. Образ светской львицы дополнил клатч модного дома Louis Vuitton.

К слову, еще в январе музыкальный продюсер посетила Париж. При этом возлюбленная Евгения Плющенко призналась, что в отпуск с семьей она сможет отправиться только ближе к весне. Примечательно, что даже на каникулах семилетний Саша не пропускает ежедневных тренировок, делая упражнения на растяжку. За этим следит возлюбленный Яны.

В беседе с поклонниками светская львица призналась, что устала от придуманных мифов о ее семье. Рудковская подметила, что многие искренне полагают, будто ее муж и младший сын работают на износ только для того, чтобы она могла позволить себе покупать дизайнерские наряды. Музыкальный продюсер уточнила, что и сама неплохо зарабатывает. Даже в том случае, если ее супруг откажется от всех выгодных предложений, их семья бедствовать не будет, заверила возлюбленная Плющенко.

У Яны Рудковской есть старшие дети от бизнесмена Виктора Батурина: сын Николай и пасынок Андрей стали студентами МГИМО. Супруга фигуристка не скрывает, что очень гордится своими мальчиками.