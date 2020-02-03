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«24 часа в пути»: Тодоренко увезла подросшего сына Топалова на Мальдивы

Телеведущая продолжает путешествовать даже с маленьким ребенком.

«24 часа в пути»: Тодоренко увезла подросшего сына Топалова на Мальдивы
Регина Тодоренко. фото: instagram.com/reginatodorenko/

Регина Тодоренко прославилась благодаря шоу «Орел или решка». Теперь она не только ведет передачи, но и поет. Больше года назад девушка расписалась в ЗАГСе с Владом Топаловым. А вскоре после этого родила от него сына Михаила. Лишь когда путешественница привыкла к роли матери и сбросила набранные килограммы после родов, влюбленные сыграли уже пышную свадьбу в Италии.

Бывший участник группы «Smash!!» не скрывает, что Регина изменила его жизнь. Он снова активно занялся творчеством. Более того, артист души не чает в свое ребенке. Однако недавно Тодоренко уехала в отпуск без своего избранника. Она провела на Бали. А накануне телеведущая оказалась на другом популярном курорте — Мальдивах. Вместе с ней путешествует и ее годовалый наследник.

«Сын, ты — мой герой! Выдержать 3 самолета и один спидбоут — это невероятный показатель выносливости! 24 часа в пути, и мы на море», — написала звезда.

В первую очередь Регина устроила фотосессию на пляже с белоснежным песком. Она облачилась в купальник шоколадного цвета, который является трендовым. Девушка устроилась на гамаке с подросшим наследником, у которого уже отрастают светлые волосы. «Адаптация на Мальдивах проходит успешно: плачем, смеемся и снова рыдаем, а потом снова смеёмся!», — поделилась телеведущая.

Она намекнула мужу, чтобы он прислал ей цветы, оставив адрес отеля. Поклонники восхитились нежным кадром и засыпали знаменитость вопросами. Так Тодоренко призналась, что до сих пор кормит ребенка грудью и отметила, что берет сына с собой в поездки с тех пор, как ему исполнилось три месяца. «Как же он похож на папу Влада», «Копия отца», «Капец, на папулю похож вообще», «И ДНК-тест не нужен», «Милые», — прокомментировали пост подписчики.

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Влад ТопаловЗвездные детиРегина ТодоренкоТодоренко новостиФото в купальнике
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«24 часа в пути»: Тодоренко увезла подросшего сына Топалова на Мальдивы
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