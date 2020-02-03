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«Лев Толстой — это Семен Слепаков»: Харламов запустил в Сети новую шутку

Это даже не кажется юмором, если взглянуть он одну из фотографий великого писателя.

«Лев Толстой — это Семен Слепаков»: Харламов запустил в Сети новую шутку
Семен Слепаков не раз подвергался шуткам по поводу своей внешности. Фото: Global Look Press

Вечером 3 февраля известный юморист и шоумен Гарик Харламов поразил своих подписчиков в Instagram интересным наблюдением.

«Открываю вам страшную тайну, которая хранилась в архивах более века, — написал он. — Лев Толстой — это Семен Слепаков».

Под это неожиданное заявление комик опубликовал фотографию великого русского писателя в молодости, на которой, кажется, изображен популярный современный бард, только с более густой бородой.

Различия, конечно, имеются, но по взгляду и форме лица легендарный литератор действительно похож на нашего современника. Подписчики Харламова практически единогласно согласились с внешней схожестью этих двух творческих личностей, отметив, что знаменитые уши Семена такие же, как у графа.

Сам Слепаков же оценил данную оказию, вспомнив в комментариях стишок про Толстого. Напомним, ранее он выкладывал фото своего заграничного двойника. А в свое время даже ведущий Иван Ургант находил у себя схожие черты с Семеном.

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Гарик ХарламовдвойникиДвойники звездЛев ТолстойСемен Слепаков
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«Лев Толстой — это Семен Слепаков»: Харламов запустил в Сети новую шутку
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