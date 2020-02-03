«Делать нечего»: Кожевниковой пришлось «выгнать» мужа из дома под Новый год

За день до Нового года актриса Мария Кожевникова встревожила своих поклонников постом в Instagram, в котором сообщила, что у нее произошла беда. 35-летняя артистка опубликовала грустную фотографию, но призналась, что нет сил описывать происшествие.

Спустя месяц она, наконец, рассказала подписчикам о том, что произошло. Оказалось, что младший из ее троих сыновей заболел ветрянкой.

Начиналось все хорошо. Наверное, впервые в жизни актриса все успела спланировать заранее и вовремя закупилась подарками. Звездная мама сводила своих наследников на интересные елки, но на одной из них младшенький Василий подцепил заразу. Сама эта новость не особо огорчила Марию, ведь маленькие дети обычно переносят ветрянку легко. Роковое «но» подкралось с неожиданной стороны.

«Выяснилось, что наш папа не болел этим вирусом, а взрослыми очень часто он переносится довольно сложно. Делать нечего, пришлось срочно «выгнать» мужа из дома, а нам менять все планы и встречать Новый год порознь. Настроение, конечно, было не самое праздничное, но Василек отпустил нас со старшими к папе, а сам встречал 2020 с бабушкой», — рассказала Кожевникова.

Но на этом «новогодние приключения» актрисы не кончились. Правда, то, что случилось потом, она решила пока придержать, обещав подписчикам скорое продолжение. Мария лишь отметила, что соблюдала рекомендации иммунологов и педиатров, и в итоге у Василия было всего три дня высыпаний, а потом он пошел на поправку.

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