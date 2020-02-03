«Пришлось учиться на ходу»: Безрукова организовала себе спонтанное путешествие на Бали

Ирина Безрукова организовала себе спонтанное новогоднее путешествие на Бали. В своей авторской колонке на портале Teleprogramma.pro актриса поведала, что идея покинуть континент пришла к ней буквально за два дня до волшебной ночи.

Желание посетить новое место было настолько сильно для знаменитости, что она, не дожидаясь своих менеджеров, сумела заказать себе билет и забронировать отель. Чтобы все получилось, Безруковой пришлось многим вещам учиться на ходу.

«Впервые за долгое время я сама заказала себе перелет, забронировала отель и многому научилась попутно. Вначале немного волновалась, так как бронировала отели только на часть пребывания на острове, но прелесть приключения была и в том, что мне пришлось учиться на ходу и быть всегда в предвкушении чего-то нового и неизведанного», — рассказала она.

31 декабря Безрукова вместе с друзьями уже резала салатики под музыку из уже знакомой всем «Иронии судьбы». Помимо них на столе была рыба, закуски и сладкое. Для того же, чтобы создать настоящую атмосферу, артистка специально прихватила из столицы несколько елочных веток.

«Возвращалась в свой отель под утро мимо цветущих растений, бассейнов и лотосов. Просыпались и пели птицы, всходило солнце, роса блестела на рассвете. Это просто незабываемо», — с приятным теплом в душе завершила Ирина рассказ.