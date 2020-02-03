Собчак ответила Бородиной: «Ты всю свою жизнь провела в обсуждении вип-домиков»

Многим известно, что Ксения Собчак раньше вела проект «Дом-2» вместе с Ксенией Бородиной. Потом светская львица оставила свою должность, чтобы заняться более серьезной работой. Подружками две Ксюши никогда не были, но раньше никогда плохо друг о друге не говорили. Однако новый пост телеведущей про уволенного главу Чувашии, который заставил прыгать пожарного за ключами от служебной машины, не остался без внимания Собчак.

Она решила подколоть коллегу, заметив, что обычно хохотушка Бородина на такие серьезные темы не высказывается. «Готовишься к рекламе поправок в конституцию?» — съехидничала жена Константина Богомолова.

Ведущая канала ТНТ молчать не стала. «Ксюх, а ты этот мне коммент пишешь из подаренной мэрией квартиры или вы ее сдаете?» — достойно ответила ей брюнетка.

Спустя несколько часов публичная перепалка продолжилась. Собчак нашла свободные пять минут, чтобы нанести свой удар. Громкие слова коллеги она назвала «выстрелом из прошлого». Светская львица намекнула, что посты звезда реалити пишет не сама, а также пояснила, что никакой квартиры от мэрии не получала.

«Примечательно, что вначале ты написала другой комментарий… А потом, видимо, куратор «помог» придумать «поостроумнее». И ты «подтерла» смешно», — высказалась Ксения.

Она подчеркнула, что живет в загородном доме. «Зарабатываю столько, сколько раз ты говоришь «мась» в «Доме-2», — добавила она. Собчак уверена, что через пару месяцев увидит новые рекламные посты в аккаунте телеведущей. Она предложила Бородиной оспорить ее слова. На этом ссора двух знаменитостей не закончилась.

«Стоит отдать должное, школа «Дома-2» научила тебя ловко уходить от ответов на вопросы. Про вашу квартиру от мэра, не так важно, она у тебя или мужа, вы же венчаны на долгие века. Ты тут похожа на того самого чиновника, который на голубом глазу говорит, что у меня ничего нет, вся недвижка у жены», — стала парировать Бородина.

«Слова «ганорар» не существует. Может вначале заняться правописанием, а потом рассуждать по поводу чужих квартир? … Еще раз: в браке у меня не нажито никакой недвижимости, но по старой памяти, пожалуй, не буду судить тебя за клевету, но старайся не рассуждать о том, о чем ты не имеешь ни малейшего представления», — снова блеснула эрудицией и мастерством слова Собчак.

Она добавила, что ее тезке лучше говорить про участников телестройки. Звезда упрекнула коллегу в том, что та всю жизнь работает ведущей «Дома-2».