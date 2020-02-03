СМИ: дочка экс-возлюбленного Анны Седоковой умерла после рождения

Артем Комаров после расставания с певицей женился на Евгение Дравиной, которая несколько дней назад родила двойняшек. Близкие из окружения пары утверждают, что один из малышей не выжил.

Анна Седокова обладает притягательной внешностью. Не удивительно, что она пользуется повышенным вниманием у мужчин. К 37 годам певица стала многодетной мамой. Она воспитывает троих детей, рожденных от разных мужчин. В прошлом году артистка закрутила роман с баскетболистом из Латвии Янисом Тимма. Она не скрывает, что хочет родить от него ребенка.

Примечательно, что бывший возлюбленный Анны — бизнесмен Артем Комаров, который по слухам является отцом младшего наследника певицы — двухлетнего Гектора, недавно женился на 23-летней модели и участнице шоу «Голос» Евгении Дравиной. Они скрывали тот факт, что сыграли свадьбу. Более того, недавно выяснилось, что 5 декабря у пары родились двойняшки — Маша и София.

Позже сама Евгения в соцсети рассказала, что роды проходили тяжело. Ее вместе с новорожденными дочками не выписывали из больницы очень долго.

«Этот декабрь навсегда останется в моей памяти, в сердце, мыслях, в моей физике и ощущениях. Я провела этот месяц в реанимации, находясь там круглосуточно, с руками в двух кювезах. Моя жизнь абсолютно кардинально изменилась вместе с ценностями ко всему», — писала модель.

По некоторым данным, в молодой семье произошла трагедия. Журнал «СтарХит» сообщает, что одна из новорожденных двойняшек умерла. «Да, это правда», — цитирует издание свой источник.

Сами супруги пока не подтвердили эти слухи. Более того, Дравина удалила свой аккаунт из Instagram. Напомним, что ранее девушку обвиняли в том, что она скрылась с места ДТП в 2016 году.

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