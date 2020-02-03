СМИ: дочка экс-возлюбленного Анны Седоковой умерла после рождения

Анна Седокова обладает притягательной внешностью. Не удивительно, что она пользуется повышенным вниманием у мужчин. К 37 годам певица стала многодетной мамой. Она воспитывает троих детей, рожденных от разных мужчин. В прошлом году артистка закрутила роман с баскетболистом из Латвии Янисом Тимма. Она не скрывает, что хочет родить от него ребенка.
Примечательно, что бывший возлюбленный Анны — бизнесмен Артем Комаров, который по слухам является отцом младшего наследника певицы — двухлетнего Гектора, недавно женился на 23-летней модели и участнице шоу «Голос» Евгении Дравиной. Они скрывали тот факт, что сыграли свадьбу. Более того, недавно выяснилось, что 5 декабря у пары родились двойняшки — Маша и София.
Позже сама Евгения в соцсети рассказала, что роды проходили тяжело. Ее вместе с новорожденными дочками не выписывали из больницы очень долго.
«Этот декабрь навсегда останется в моей памяти, в сердце, мыслях, в моей физике и ощущениях. Я провела этот месяц в реанимации, находясь там круглосуточно, с руками в двух кювезах. Моя жизнь абсолютно кардинально изменилась вместе с ценностями ко всему», — писала модель.
По некоторым данным, в молодой семье произошла трагедия. Журнал «СтарХит» сообщает, что одна из новорожденных двойняшек умерла. «Да, это правда», — цитирует издание свой источник.
Сами супруги пока не подтвердили эти слухи. Более того, Дравина удалила свой аккаунт из Instagram. Напомним, что ранее девушку обвиняли в том, что она скрылась с места ДТП в 2016 году.
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