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«Кайф от него не получаю»: Кожевникова хочет похудеть без спортзала

Актриса ищет для себя новое активное хобби, чтобы держать вес на одной позиции.

«Кайф от него не получаю»: Кожевникова хочет похудеть без спортзала
Мария Кожевникова в поисках нового хобби. Фото: Global Look Press

35-летняя актриса Мария Кожевникова выложила в Instagram фотографию, как она танцует после домашней уборки. Может показаться, что физической активности артистке не занимать, но она как раз таки ищет для себя новое активное увлечение, чтобы сжигать лишние калории. За советом женщина обратилась в поклонникам.

«Я реально хочу найти новое хобби, которое поможет держать вес, — написала звезда «Универа», отметив, что постоянные «качели» в плюс-минус пять килограммов ей надоели. — Что посоветуете? Чем сами занимаетесь? Спортзал не предлагать, кайф от него не получаю».

В комментариях появились варианты: фитнес, бассейн, конный спорт, зумба, флай-йога, бег, танцы на пилоне, бадминтон и ежедневный секс. Коллега по сериалу «Универ» Валентина Рубцова посоветовала скалодром.

Напомним, Мария трижды становилась матерью и столько же раз приводила свое тело в форму после родов. Ранее она признавалась, что не может заснуть, если не поест.

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«Кайф от него не получаю»: Кожевникова хочет похудеть без спортзала
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