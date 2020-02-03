ЗВЕЗДЫ

На стиле: Толкалина в «воздушном» платье миди пришла на шоу к Урганту

Не только ведущий, но и многие поклонники остались в восторге от образы актрисы в стиле Мэрилин Монро.

На стиле: Толкалина в «воздушном» платье миди пришла на шоу к Урганту
Любовь Толкалина. фото: instagram.com/tolkalinaliuba

Любовь Толкалина в последнее время не раз подвергалась критике за откровенные снимки и наряды. Сама актриса не понимает, что возмущает хейтров. «У меня нет проблем с фигурой. Я занимаюсь йогой. Эти все снимки для моего мужчины Саймона», — на днях заявила артистка.

41-летняя звезда после скандала стала гостьей на шоу Ивана Урганта. Она пришла на передачу в эффектном наряде. Актриса предстала в студии «Вечернего Урганта» в черном платье миди с полупрозрачным верхом. «Воздушный» наряд покрывала сверху ткань с блестящими вкраплениями. Образ она дополнила объемной прической с кудрями, туфлями-лодочками на шпильке и нежным макияжем.

Ведущий явно был восхищен красотой гостьи и даже покружил ее на камеру. Платье в стиле Мэрилин Монро казалось невесомым и подчеркнуло талию актрисы. Многие поклонники одарили артистку комплиментами. «Какая вы воздушная. Всегда приятно смотреть на вас», «Классная! Обожаю её!», «Грациозно как!», «Стройная, как кипарис», «Вы прелесть», «Какое потрясающее платье!», — прокомментировали пост подписчики.

Напомним, что в юности занималась синхронным плаванием, поэтому не перестает заниматься своей фигурой. Ей нравится быть в форме. Унаследовала красоту актрисы и ее дочка Мария. Правда, девушка в подростковом возрасте поправилась, но потом смогла избавиться от лишних килограммов.

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Звездный стильЛюбовь ТолкалинаЛюбовь Толкалина последние новостиПрограмма "Вечерний Ургант"
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На стиле: Толкалина в «воздушном» платье миди пришла на шоу к Урганту
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