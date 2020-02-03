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Водонаева вспомнила, как стыдилась второго мужа перед матерью

Рассказывая об Алексее Косинусе, блогер резко погрустнела.

Водонаева вспомнила, как стыдилась второго мужа перед матерью
Алена Водонаева. Фото: globallookpress

Экс-участница «Дома-2» Алена Водонаева стыдилась второго мужа перед собственной матерью. Об этом журналистка откровенно поведала Ирине Шихман в передаче «А поговорить?». Официально супруги расторгли брак в апреле 2019 года, однако Алена долго не комментировала произошедшее. Спустя время модель нашла в себе силы говорить о разрыве отношений откровенно.

Водонаева рассказала, что во время совместной жизни с Алексеем Косинусом были эпизоды, за которые ей было стыдно перед собственной мамой, которую она временно попросила пожить с ними. Супруг не приносил домой продукты, из-за чего Алене казалось, что каждый вечер порог квартиры переступает очередной гость.

«Мама видела, что он не приносит еду. Казалось, что ежевечерне домой приходит какой-то парень, который ставит свой рюкзачок, пишет музыку, от которой нет никакого результата по итогу. Еды-то на столе нет. Если стол пустой, какая разница, кто ты? И при этом я понимала, что я не могу вот так запросто сейчас встать и пойти, улететь куда-то», — грустно поведала она.

Алена посетовала, что за всю совместную жизнь Алексей ни разу не починил ни одного предмета в совместной квартире. Единственное, что от него осталось, — кот.

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А поговорить?Алексей КосинусАлена ВодонаеваВодонаева личная жизньВодонаева новостиДом-2Ирина Шихман
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Водонаева вспомнила, как стыдилась второго мужа перед матерью
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