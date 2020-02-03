Елена Бирюкова рассказала историю любви с экс-супругом Климовой

Звезда сериала «Саша+Маша» и ювелир Илья Хорошилов поняли, что между ними возникло чувство на детском дне рождения.

Актриса сериала «Саша+Маша» Елена Бирюкова вспомнила историю знакомства со своим супругом, ювелиром Ильей Хорошиловым. Пара встретилась почти 11 лет назад, сейчас у них двое детей, но только недавно они официально стали семьей.

Елена признается, что узаконить отношения их заставили дочери. Что касается прошлого Хорошилова, то никаких угрызений совести по поводу романа с экс-супругом коллеги по цеху — Екатерины Климовой, она не испытывает.

Пара познакомилась на дне рождении Елизаветы — старшей дочери Ильи и Екатерины. К тому моменту мужчина уже был свободен от брачных уз, пишет сайт Актуальные новости.

«Нам с Катей делить нечего. Когда я познакомилась с Ильей, она была беременна вторым ребенком от другого мужа», — рассказывает Елена Бирюкова.

Илья — потрясающий отец, признается актриса. Елена ни дня не сомневалась в своем выборе и вскоре у пары родилась дочка Саша, а потом и Аглая.

«Раньше он брал Сашу с Лизой на каток, проводил с ними время… Словом, глупо что-то делить, когда делить нечего. Нет повода для дележки, выяснения отношений. Нет ревности», — признается актриса.

Рождение Аглаи не было запланированным. Девочка появилась на свет в 2012 году, как раз незадолго до этого пара купила большую квартиру и обсуждала, как сделать ремонт.

«Решили кухню объединить с гостиной, а вместо кухни сделать еще одну спальню. Одна комната наша, вторая — Сашина, а третья — гостевая. И ровно за месяц до переезда я вдруг поняла, что это будет не гостевая», — рассказала Елена «Комсомольской правде».

Актриса не может не признаться: ей повезло встретить свою любовь. Супруг всячески поддерживает творческие начинания Елены, а пока она на гастролях, то берет на себя все заботы по дому.

«Отвозит младшую в школу, забирает, делает с ней уроки, купает, моет голову и укладывает спать. И готовит. Он прекрасно это делает», — делится семейным счастьем Бирюкова.