ЗВЕЗДЫ

Возлюбленная Тимати с подросшим сыном вернулась в Россию

Анастасия Решетова сразу по прибытию домой отправилась на модную фотосессию.

Возлюбленная Тимати с подросшим сыном вернулась в Россию
Анастасия Решетова. фото: instagram.com/volkonskaya.reshetova/

Тимати в свое время даже сделал паузу в карьере, чтобы не пропустить детство своей дочери Алисы, которую ему родила бывшая возлюбленная Алена Шишкова. А в прошлом году гражданская жена рэпера Анастасия Решетова подарила ему сына Ратмира. Девушка предпочла рожать первенца в столичной клинике, а не за границей. Правда, уже спустя почти три месяца, когда ребенок окреп, пара вывезла его к океану.

Весь январь Тимати и Решетова провели на Коста-Рике. Там влюбленные отдыхали, катались на доске для серфинга и отпраздновали день рождения Анастасии. Девушка время от времени делилась снимками и рассказывала, как себя чувствует ее наследник. По словам молодой мамы, ребенок был только рад находиться без одежды и купаться в океане. Однако накануне звездная семья вернулась в Россию.

Избранница артиста не скрывала, что скучала по котам, которых пара оставила дома. В первую ночь после поездки Анастасия заснула на кровати с сыном и одним из питомцев. Также она запечатлела подросшего наследника с резиновой игрушкой и хохолком на голове. «У нас режутся зубки. Понеслось…» — написала Решетова. Правда, вскоре после возвращения она отправилась на модную фотосессию.

Решетова с сыном. Фото: instagram.com/volkonskaya.reshetova/

Девушка призналась, что соскучилась по макияжу. Возлюбленная Тимати накрасила лицо в нюдовых тонах и стала позировать для фото. К слову, недавно она отказалась от диет, заверив, что научилась любить свое тело.

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Анастасия РешетоваЗвездные детисын ТиматиТимати
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Возлюбленная Тимати с подросшим сыном вернулась в Россию
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