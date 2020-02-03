Экстрасенс Кинжинов предсказал Аршавину третий брак и еще одного ребенка

Финалист «Битвы экстрасенсов» на ТНТ, таролог Александр Кинжинов предсказал бывшему футболисту, а ныне тренеру молодежки «Зенита» Андрею Аршавину третий брак и еще одного ребенка. Недавно спортсмен вновь стал участником скандала, но теперь уже со второй супругой – Алисой Казьминой. Женщина получила уведомление о выселении из квартиры Андрея вместе с его родной дочерью Есенией. Позже шокированная Казьмина пообещала публично лишить Аршавина прав на отцовство.

В разговоре с корреспондентами Teleprogramma.pro финалист «Битвы экстрасенсов» Александр Кинжинов заявил: Алиса – не последняя жена Аршавина. Более того, у него еще будут дети. Поступки же Андрея таролог комментировать отказался, но подметил: тенденция расставаться с женщинами и общими детьми – не самая позитивная.

«Андрей, конечно, не лучший семьянин, его бывшие возлюбленные не раз об этом говорили публично, однако я увидел точно , что со временем он остепенится и будет вести более размеренный образ жизни, а ориентировочно через два года вступит в брак с русской девушкой, в котором у них родится сын, и это будет уже навсегда», — прояснил будущее Аршавина экстрасенс.