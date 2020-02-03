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«Все мы люди»: экстрасенс Кинжинов вступился за затравленную Отиеву

Финалист 18-й «Битвы экстрасенсов» уверен, что 61-летняя певица на самом деле не пьет.

«Все мы люди»: экстрасенс Кинжинов вступился за затравленную Отиеву
Финалист 18 «Битвы экстрасенсов» Александр Кинжинов. Фото: Кадр из шоу «Битвы экстрасенсов»

Финалист 18 «Битвы экстрасенсов» Александр Кинжинов считает, что 61-летнюю джазовую певицу Ирину Отиеву оклеветали. В разговоре с порталом Teleprogramma.pro экстрасенс рассказал, что сделал соответствующий расклад на ситуацию, чтобы разобраться в ней подробнее. Карты открыли тарологу правду: выяснилось, певица не страдает от алкогольной зависимости, а это значит, что ситуация искусственно раздута журналистами.

Экстрасенс призвал общественность не судить знаменитость за неухоженный внешний вид, ведь помимо пристрастий к алкоголю на него влияет множество других факторов, в том числе, и возраст.

«Многие ли молодые девушки могут похвастаться, что дадут интервью, едва проснувшись, с так называемым «голым лицом»? А Ирине все-таки 61 год. Все мы люди, и если кто-то никогда не выпивает и не собирается всю оставшуюся жизнь, это замечательно, я, например, не из таких и, думаю, это не может быть причиной для публичного освистания», — резюмировал он.

Напомним, скандал вокруг Ирины Отиевой разгорелся после передачи Андрея Малахова «Прямой эфир». После выпуска исполнительницу обвинили в том, что она злоупотребляет спиртными напитками и ведет затворнический образ жизни. Сама певица тогда же ответила, что журналисты застали ее в неприглядном виде просто потому, что она не была готова к чужому визиту.

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«Все мы люди»: экстрасенс Кинжинов вступился за затравленную Отиеву
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