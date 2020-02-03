ЗВЕЗДЫ

Теперь с доказательствами: Эмбер Херд избивала Джонни Деппа

В Сеть попали аудиозаписи подтверждающие ее вину, теперь актрисе не отвертеться.

Теперь с доказательствами: Эмбер Херд избивала Джонни Деппа
Джонни Депп и Эмбер Херд. Фото: Globallookpress

Это довольно жестокая ирония, однако, как выяснилось, именно активистка, которая защищала женщин от домашнего насилия, регулярно избивала своего бывшего мужа. В Сеть попал разговор между Джонни Деппом и его бывшей возлюбленной Эмбер Херд, сообщает издание Daily Mail.

На записи отчетливо слышно, как женщина угрожает снова применить силу по отношению к актеру, если она вновь выйдет из себя. На что Депп отвечает, что любит Херд и хочет быть лучшим мужем на свете. Также Эмбер признала, что первая начала драку, когда Джонни сбежал от нее. Также актер заметил, что он решил расстаться со своей возлюбленной из-за бесконечной агрессии, которая царила в их доме. По его словам, если бы все продолжилось, то кто знает, к чему бы это привело.

Напомним, Херд и Депп развелись в начале 2017 года. Эмбер первая обвинила Деппа в домашнем насилии, но, как позже выяснилось, не все ее слова были правдой.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Джонни Деппдомашнее насилиеЗвездные разводыНовости googleЭмбер Херд
Loading...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Теперь с доказательствами: Эмбер Херд избивала Джонни Деппа
Интересно?
Поделись с друзьями: