Теперь с доказательствами: Эмбер Херд избивала Джонни Деппа

Это довольно жестокая ирония, однако, как выяснилось, именно активистка, которая защищала женщин от домашнего насилия, регулярно избивала своего бывшего мужа. В Сеть попал разговор между Джонни Деппом и его бывшей возлюбленной Эмбер Херд, сообщает издание Daily Mail.

На записи отчетливо слышно, как женщина угрожает снова применить силу по отношению к актеру, если она вновь выйдет из себя. На что Депп отвечает, что любит Херд и хочет быть лучшим мужем на свете. Также Эмбер признала, что первая начала драку, когда Джонни сбежал от нее. Также актер заметил, что он решил расстаться со своей возлюбленной из-за бесконечной агрессии, которая царила в их доме. По его словам, если бы все продолжилось, то кто знает, к чему бы это привело.

Напомним, Херд и Депп развелись в начале 2017 года. Эмбер первая обвинила Деппа в домашнем насилии, но, как позже выяснилось, не все ее слова были правдой.