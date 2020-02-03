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Романтика: старшая дочь Брежневой устроила пикник с возлюбленным на пляже

В день рождения своей мамы Соня устроила свидание со своим бойфрендом.

Романтика: старшая дочь Брежневой устроила пикник с возлюбленным на пляже
Вера Брежнева с дочкой Соней. фото: instagram.com/ververa/

Вера Брежнева не скрывает, что любит свою семью. Хоть она и очень занята на работе, каждую свободную минуту певица старается дарить своим детям. Правда, рядом с ней находится 10-летняя дочка Сара, а вот Соня, которой уже 18 лет, живет самостоятельно в США. Девушка там учится, но время от времени мама навещает ее. Примечательно, что у блондинки, которая растет копией родительницы, уже есть бойфренд.

Она встречается с привлекательным молодым человеком Мэттом Кенноном. Уже около года влюбленные строят отношения. Не так давно они побывали в парке аттракционов, а в день рождения Брежневой ее дочка сходила на свидание с избранником. Они устроили пикник на пляже. Вместе с ними наслаждался солнечным днем пес. Соня поцеловала своего возлюбленного в щеку на камеру.

«Жизнь хороша с тобой», — написала дочь Веры.

По всей видимости, юная особа счастлива со своим избранником. Поклонники восхитились парой. «Прекрасные», Солнышки«, «Какая собачка классная», «Вот это милота», «Красавчики», — прокомментировали пост подписчики. Напомним, что Мэтт Кеннон учится в США. Он занимается спортом, а также пишет музыку и любит путешествовать. У него много общих интересов с дочкой российской певицы. Скорее всего, Брежнева уже знакома с возлюбленным своей наследницы.

Добавим, что 3 февраля Брежневой исполнилось 38 лет. Одним из первых ее поздравил муж. Константин Меладзе поделился редким фото с артисткой и написал ей приятные слова.

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Романтика: старшая дочь Брежневой устроила пикник с возлюбленным на пляже
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